Происхождение коронавируса: Китай исследует сотни тысяч образцов крови

По словам китайского чиновника, Китай готовится проверить десятки тысяч образцов из банка крови с города Ухань в рамках расследования происхождения Covid-19. Этот шаг делают из-за увеличения призывов к прозрачности расследования происхождения коронавируса.

Исследование крови поможет найти первые заражения

Ранее группа исследователей Всемирной организации здравоохранения определила около 200 тысяч образцов крови, в том числе собранные в последние месяцы 2019 года, которые могут содержать антитела к новому коронавирус. Самое первое заражение датируется 8 декабря 2019 года, но многие ученые считают, что коронавирус распространялся среди людей уже осенью.

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Образцы хранятся в Центре крови Ухань и, как считается, охватывают весь 2019 год. Скоро для них пройдет срок хранения.

Доцент эпидемиологии Колумбийского университета Морин Миллер в беседе с журналистами заявила, что образцы абсолютно точно будут содержать важные данные. Она также призвала КНР допустить иностранных экспертов к наблюдению за процессом исследования. Образцы могут даже указывать, кто был впервые заражен, где, а также их возраст и профессия.

В то же время Уильям Шаффнер, профессор медицинского факультета Университета Вандербилта, назвал две возможные сложности с образцами крови. Он пояснил, что донорами обычно становятся здоровые люди, поэтому это могут быть только бессимптомные случаи. Та считает, что образцы нужно доставить в Женеву или иное нейтральное место, чтобы эксперты ВОЗ могли провести независимое исследование.

Что известно о происхождении коронавируса