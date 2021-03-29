В одной из больниц Херсона зафиксировали увеличение количества инфицированных коронавирусом. В областной государственной администрации уже сообщили о расследовании причин вспышки COVID-19.

Резкое распространение инфекции может быть вызвано либо из-за больных, которых протестировали ненадлежащим способом, либо непосредственно медицинским персоналом. Директор департамента здоровья Херсонской ОГА Виктор Короленко сообщил, что причина вспышки устанавливается.

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"Произошла вспышка коронавирусной инфекции как среди людей, находящихся там (в больнице – 24 канал) на лечении, так и среди медицинских работников", – завил Виктор Короленко.

Он сообщил, что всего обнаружили 55 положительных случаев коронавируса, в частности у 30 пациентов и 25 сотрудников больницы.

Сегодня была проведена срочная медицинская комиссия областного совета, где инициировано обращение в областную государственную администрацию о проведении служебного расследования,

– отметил директор департамента здоровья Херсонской ОГА.

Что предусматривает расследование в больнице

По его словам, в отношении противоэпидемических мер, которые должны быть в учреждении здравоохранения четко выписан и выдан приказ еще с мая 2020 года.

"Будем прежде всего проверять использование средств индивидуальной защиты и почему распространение идет именно не в одном отделении, а в нескольких сразу – 7 отделениях областной клинической больницы", – сказал Виктор Короленко.

При этом он добавил, что служебное расследование могут закончить в течение двух дней, после чего предоставят соответствующее заключение. Сейчас в ОГА Херсона работают над тем, чтобы больные, находящиеся в областной больнице получили свое лечение, объяснил Короленко.

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