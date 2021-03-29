Произошла вспышка COVID-19: в Херсонской ОГА назвали срочные действия по областной больнице
В одной из больниц Херсона зафиксировали увеличение количества инфицированных коронавирусом. В областной государственной администрации уже сообщили о расследовании причин вспышки COVID-19.
Источник:24 канал
Резкое распространение инфекции может быть вызвано либо из-за больных, которых протестировали ненадлежащим способом, либо непосредственно медицинским персоналом. Директор департамента здоровья Херсонской ОГА Виктор Короленко сообщил, что причина вспышки устанавливается.
К теме Красная зона карантина может пополниться еще одной областью
"Произошла вспышка коронавирусной инфекции как среди людей, находящихся там (в больнице – 24 канал) на лечении, так и среди медицинских работников", – завил Виктор Короленко.
Он сообщил, что всего обнаружили 55 положительных случаев коронавируса, в частности у 30 пациентов и 25 сотрудников больницы.
Сегодня была проведена срочная медицинская комиссия областного совета, где инициировано обращение в областную государственную администрацию о проведении служебного расследования,
– отметил директор департамента здоровья Херсонской ОГА.
Что предусматривает расследование в больнице
По его словам, в отношении противоэпидемических мер, которые должны быть в учреждении здравоохранения четко выписан и выдан приказ еще с мая 2020 года.
"Будем прежде всего проверять использование средств индивидуальной защиты и почему распространение идет именно не в одном отделении, а в нескольких сразу – 7 отделениях областной клинической больницы", – сказал Виктор Короленко.
При этом он добавил, что служебное расследование могут закончить в течение двух дней, после чего предоставят соответствующее заключение. Сейчас в ОГА Херсона работают над тем, чтобы больные, находящиеся в областной больнице получили свое лечение, объяснил Короленко.
Вспышка коронавируса на Херсонщине: смотрите видео 24 канала
Какова ситуация с коронавирусом на Херсонщине
- По состоянию на утро 29 марта в области 2 266 человек инфицированы коронавирусом, в учреждениях здравоохранения находится 473 человека, сообщил Виктор Короленко.
- Он добавил, что сейчас занятых койко-мест 20,7%. Всего коек, обеспеченных кислородом – 2 138, по словам Короленко, это один из самых высоких показателей в Украине.
Поделиться новостью