В Украине производителей вакцин против коронавируса, которые участвуют в программе COVAX, лишили ответственности за возможные побочные эффекты после прививки. Глава Минздрава Украины Максим Степанов прокомментировал это решение.

Так, по словам главы Минздрава, ответственность за непредсказуемые последствия вакцинации от COVID-19 отныне будет лежать на государстве в лице правительства, а не на производителях.

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Была ответственность на иностранной компании-производителе. Мы освобождаем их и берем на себя – на государство Украина, в лице правительства — ответственность по непредсказуемым последствиям от вакцинации. Это, прежде всего, касается компенсации причиненного вреда. Это требование производителей, это тот путь, которым мы шли. Для всех стран, которые хотят иметь доступ к определенным вакцинам, в первую очередь идет речь о мРНК вакцинах. И поэтому мы приняли эти изменения,

– объяснил министр.

По его словам, такие изменения принимались правительствами многих стран. Ответственность будет зависеть от возможного причиненного вреда в связи с наступлением непредсказуемых последствий вакцинации.

"Если вдруг наступят непредсказуемые последствия вакцинации, и что-то с человеком случится через определенный период, что приведет к инвалидизации, еще каким-то вещам – государство берет на себя кроме лечения обязательства компенсировать все эти расходы, разумеется, в полном объеме", – сказал Максим Степанов.

Напомним, Украина должна получить в рамках глобальной инициативы COVAX 8 млн доз вакцины. Поставка первой партии вакцины Pfizer в количестве 117 тысяч доз должна была поступить еще в середине февраля.

Верховная Рада 19 марта в целом приняла законопроект № 5247, "за" проголосовали 236 депутатов, предварительно его зарегистрировали по инициативе премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля 16 марта. Закон будет действовать в течение 4 лет со дня опубликования.