В Украине производителей вакцин против коронавируса лишили ответственности за возможные побочные эффекты после прививки. Это требование всем странам, участвующим в программе COVAX.

Рада проголосовала за законопроект

Верховная Рада 19 марта приняла законопроект № 5247, "за" проголосовали 236 депутатов, предварительно его зарегистрировали по инициативе премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля 16 марта.

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В пояснительной записке к законопроекту речь идет об изменениях в статьи 9 о государственной регистрации вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов закона "О лекарственных средствах".

Обратите внимание! Закон будет действовать в течение 4 лет со дня опубликования.

Что известно о механизме COVAX

Украина должна получить в рамках глобальной инициативы COVAX 8 млн доз вакцины. Поставка первой партии вакцины Pfizer в количестве 117 тысяч доз должна была поступить еще в середине февраля.

Какие обязанности берет на себя Минздрав

После регистрации государством вакцин для профилактики коронавируса под обязательство для экстренного медицинского применения Минздрав может взять на себя обязанности от имени Украины относительно этих препаратов.

А значит, будет иметь право в том числе освобождать производителя, его работников, медработников и других людей, привлеченных к вакцинации, от ответственности за любые ее последствия.