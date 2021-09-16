Эффективность вакцины снижается со временем

Испытание показало большее количество случаев инфицирования среди людей, которые завершили вакцинацию примерно 13 месяцев назад, в сравнении с теми, кто был иммунизирован 8 месяцев назад.

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Детали исследования

В своем анализе Moderna сравнила эффективность вакцины у более чем 14 000 добровольцев, вакцинированных в период с июля по октябрь 2020 года.

За 2 месяца наблюдения (период с июля по август) исследователи выявили 88 случаев COVID-19 среди тех, кто получил две прививки позже, по сравнению со 162 случаями среди тех, кто был вакцинирован в прошлом году.

Смежные факторы, которые снижают иммунитет

Исследователи подчеркнули, что это только одна оценка, но учитывая осенне-зимний период, ожидаемое влияние ослабления иммунитета составит 600 тысяч дополнительных случаев COVID-19.

Напомним, что 1 сентября Moderna подала заявку в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США с просьбой о разрешении на ревакцинацию.

К слову, ранее американские ученые уже заявляли, что с тех пор, как штамм коронавирус Дельта стал доминантным, эффективность вакцин против коронавируса производства Pfizer и Moderna упала с 91% до 66%.

Pfizer i Moderna формируют различное количество антител

Источник: Medical Xpress

Прививка вакциной Moderna сформировала больше антител против коронавируса, чем вакцина от Pfizer/BioNTech. Ученые исследовали, означает ли это, что препарат от Moderna является более эффективным.

Ученые обнаружили, что концентрация антител после прививки Pfizer была меньше, чем после прививки Moderna (45,9 микрограмма в миллилитре против 68,5 соответственно). Впрочем, есть также Т-клеточный иммунитет, который играет не менее важную роль в защите против COVID-19.

Важно! Вакцины обоих производителей все еще более чем на 90% защищают от тяжелого течения COVID-19 и смерти.

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