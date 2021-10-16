Об этом министр здравоохранения сообщил в интервью "Радио Свобода".

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"У нас есть национальная техническая группа экспертов по иммунопрофилактике, которая рассматривает такие вопросы и рекомендует вакцинироваться и против гриппа, и против коронавирусной болезни в этом эпидсезоне", – сказал он.

Минздрав провел определенную подготовительную работу и производители вакцины против гриппа могут завезти беспрецедентное количество вакцин на территорию нашего государства,

– отметил чиновник.

По его словам, ожидается большое количество препаратов, которых пока в Украину не завозили. В то же время глава Минздрава отметил, что договоренности о поставках еще не закрыты: "Пусть сначала завезут, потому что могут пообещать, а не завезти".

Грипп вытеснили из циркуляции

Виктор Ляшко добавил, что согласно исследованиям, проведенным в других странах, во время эпидемии коронавирусной болезни грипп был вытеснен из циркуляции.

И на это ряд факторов влияло. Карантинные ограничения, применяемые против капельной, аэрозольной группы, а именно дистанция, маски, дезинфекция и антисептическая обработка рук. Это все влияет и на сдерживание эпидемии гриппа,

– пояснил министр.

Обратите внимание! В Минздраве предполагают, что в эпидемический сезон гриппа 2021 – 2022 годов будут циркулировать штаммы B/Washington, H1N1 и H3N2, которые ходили и в прошлом году.