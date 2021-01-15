В СМИ появилась информация, что в Офисе Президента недовольны темпами и успехами переговорного процесса Максима Степанова касательно закупок вакцин от коронавируса в Украине.

Pfizer и Moderna 8 месяцев ждали запросов от Минздрава Украины. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на информированный источник.

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Pfizer и Moderna 8 месяцев ждали каких-либо запросов от Минздрава. Как так получилось, что другие даже менее богатые страны сумели договориться с ними, а мы не смогли? Этот вопрос. С AstraZeneka другая проблема: их представительство в Украине принадлежит россиянам, это усложняет переговоры из-за политической составляющей,

– рассказал журналистам РБК источник.

Поэтому в процесс поисков вакцины активно включился Офис Президента. Также переговоры поручили вести всем послам.

Источник добавил, что есть надежда на то, что с Украиной поделится ЕС, как Румыния поделилась препаратами с Молдовой.

Профильный заместитель председателя Офиса президента Юлия Соколовская подтвердила журналистам, что вопросом поставки вакцины в Украине занимаются на разных уровнях, в том числе и в ОП. Переговоры велись с президентами Франции, Литвы и Португалии.

Учитывая актуальность и горячую ситуацию в Украине и мире с закупкой и вакцинацией населения, а также повышенным спросом и вниманием к этой проблематике президент Украины как глава государства обращается к лидерам европейских государств для ускорения предоставления качественной, утвержденной у западных партнеров вакцины,

– рассказала она.

Задержка вакцинации в Украине: что известно

По состоянию на январь 2021 года Украина подписала соглашение только с одним поставщиком вакцин – китайской компанией Sinovac. Государство планирует закупить 5 миллионов доз препарата. Но если эффективность этого препарата окажется ниже, чем 70%, то Украина разорвет соглашение.

Главный санврач страны и заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко рассказал, что шансы появления вакцины от Pfizer и BioNTech на украинском рынке – нулевые. Количество вакцин ограничено, а у самой компании раскуплены даже будущие поставки.

Председатель госпредприятия "Медицинские закупки" Арсен Жумадилов ранее рассказал, что еще с весны 2020 года Минздрав должен был подписать минимум 4 – 5 договоров с несколькими производителями, которые тогда еще разрабатывали вакцины по различным технологиям. И, если бы не промедление Минздрава, сейчас Украина могла бы уже иметь на руках 2 контракта о закупке 2 разных вакцин.

Министр здравоохранения Максим Степанов не считает, что Украина отстает и называет заявления критиков "манипуляцией".

Первый этап вакцинации в стране должен начаться в феврале 2021 года. Препаратами, которые страна получит в рамках программы COVAX.

Между тем издание The Economist прогнозирует, что Украина, как страны Африки, не получит рыночного доступа к вакцине до 2022 – 2023 года.



Доступ стран к вакцинации / Инфографика The Economist