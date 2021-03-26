По сравнению с прошлым годом, коронавирус значительно помолодел. Сейчас на Буковине госпитализируют до 15 маленьких пациентов ежедневно.

С подтвержденным коронавирусом уже 36 госпитализированных детей. Но в областной детской больнице результаты теста еще ожидают более 40 малышей.

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Медицинский директор Черновицкой областной детской больницы Александр Теслицкий рассказал, что по сравнению с прошлой волной эпидемии течение болезни у детей изменилось:

участились тяжелые пневмонии,

участились расстройства желудочно-кишечного тракта.

сейчас медучреждения области заполнены на 80%. Пока этого хватает, но в регионе уже ищут возможность развернуть дополнительные места.

Между тем детские сады на Буковине работают полным ходом и закрывать их пока не планируют.

У нас значительная доля детей – это дети дошкольного возраста, которые посещают дошкольные детские учреждения, а это пребывание детей в закрытом коллективе, где больше вероятность контакта между собой. Течение осложняется проявлениями пневмонии у таких детей,

– рассказал Теслицкий.

К слову, в Одессе тоже недавно заявили о вспышке болезни среди детей. Только за прошедшие сутки – более 50 маленьких пациентов.

Вспышка в детдоме "Жемчужинка"

В частности, уже зафиксировали 4 случая инфицирования в детском доме "Жемчужинка". Поскольку дети тесно контактируют между собой, больных может стать больше.

Чтобы справиться с наплывом пациентов, в Одесской области уже начали разворачивать больницы второй волны. А это дополнительные более 3 тысяч мест.

Заметим, что за минувшие сутки в Украине выявили 923 случаев заражения коронавирусом среди детей.