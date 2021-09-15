В то же время в нашем государстве есть четкая законодательная и нормативная база. Об этом в авторской программе Сергея Лещенко "Что это было?" сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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Ляшко: Нет вопросов к выбору

Он считает, что не надо слушать антивакцинаторов. Ведь делать прививку нужно – это престижно и круто.

Если хотите увидеть тяжесть течения коронавирус – пройдитесь вдоль инфекционного отделения,

– подчеркнул Ляшко.

Или же министр предлагает пообщаться с людьми, которые приходят навещать родственников, находящихся на кислородной терапии или в отделении интенсивной терапии.

"Здесь нет вопросов к выбору. Должно быть четкое понимание, надо слушать профессионалов и врачей", – подчеркнул глава Минздрава.

Вакцина есть, самое главное – желание

Он отметил, что в соответствии с законодательной базой, во время чрезвычайной ситуации (а в Украине объявили эпидемию) Кабинет министров может устанавливать карантин.

А также – ограничивать определенную хозяйственную деятельность для того, чтобы предотвратить распространение инфекционной болезни – в этом случае коронавируса.

Ляшко: есть 2 варианта

В таком случае есть 2 варианта. Первый – закрыть заведения, как это было весной, осенью 2020 года, в феврале – марте 2021 года, когда были жесткие карантинные ограничения.

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Второй – вакцинировать людей. Тогда сферы экономики могут спокойно работать. Министр отметил, что самое главное – это желание украинцев. Ведь вакцина есть.

Полный выпуск программы "Что это было?": смотрите видео

Вакцинация в Украине: последние новости

В Украине можно будет получить внутренний сертификат о вакцинации после первой прививки.

В 2022 году планируют выделить из госбюджета 6 миллиардов гривен.

По словам главного санитарного врача Игоря Кузина, чтобы защититься от COVID-19 надо прививать 24 миллиона граждан.

Привилегии для вакцинированных / Источник: Минздрав / инфографика 24 канала