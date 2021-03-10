Президент Чешской Республики Милош Земан планирует обсудить с премьер-министром страны Андреем Бабишом возможность отставки министра здравоохранения Яна Блатны и руководителя Государственного управления по контролю лекарств Ирэны Сторовой из-за российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V".

Так, президент считает, что на рынок страны должны быть как можно скорее допущены российская и китайская вакцины.

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В то же время глава Минздрава хочет дождаться регистрации препарата контролирующими органами Европейского союза.

Земан заявил, что министр и подчиненная ему директор Государственного института по контролю за лекарствами Ирэна Сторова отвечают за смерти граждан из-за того, что не допускают российскую и китайскую вакцины на рынок.

Земан также настаивает, что разрешение на использование должен дать национальный регулятор, как это произошло ранее в Венгрии и Словакии. В конце февраля он в интервью каналу CNN заявил, что попросил вакцину "Спутник V" в разговоре с президентом России Владимиром Путиным.

Что известно о российской вакцине "Спутник V": коротко

Европейское медицинское агентство сейчас рассматривает заявку на регистрацию российской вакцины.

Вакцинация российским препаратом уже идет в Венгрии.

Также "Спутник" поставлен и в Словакию, однако вакцинация пока не началась.

В Украине российскую вакцину официально запретили. Кабмин своим указом не позволил использовать препараты против коронавируса, которые изготовили в государстве-агрессоре.

Российские биофизики заявили о том, что препарат не стоит массово применять.

В ЕС говорят, что Москва спешит навязывать свой препарат другим странам, однако собственных граждан вакцинирует очень медленно.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала