Сложность вируса гепатита С заключается в его значительном генетическом разнообразии и скорости мутаций, однако новый подход решает эти проблемы.
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Что предлагают ученые
Группа немецких исследователей анализировала образцы пациентов, которым был диагностирован гепатит С, чтобы идентифицировать так называемых "элитных нейтрализаторов" и изучить их спектр антител против вируса.
Ученые понимали, что эффективная вакцина должна вызывать широкий спектр нейтрализующих антител, чтобы бороться с разными штаммами вируса гепатита С.
- Из выборки 435 человек примерно 5% имели эти антитела и продемонстрировали исключительную активность в нейтрализации вируса.
- Ученые выделили у них более 300 антител, которые затем изучили особенно тщательно. В результате им удалось распознать аминокислотные последовательности, которые влияли на способность антител, что нейтрализует.
Создать синтетическое антитело удалось
Затем ученые с помощью искусственного интеллекта скомбинировали полученные выводы и создали синтетическое антитело с широко нейтрализующими свойствами.
Именно оно станет основой вакцины от гепатита С, разработать которую до сих пор по описанным выше причинам не удавалось.
Сейчас команда ученых, которые создали экспериментальное антитело, готовится к доклиническим испытаниям на моделях животных, чтобы подтвердить эффективность метода.