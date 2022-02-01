Сложность вируса гепатита С заключается в его значительном генетическом разнообразии и скорости мутаций, однако новый подход решает эти проблемы.

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Что предлагают ученые

Группа немецких исследователей анализировала образцы пациентов, которым был диагностирован гепатит С, чтобы идентифицировать так называемых "элитных нейтрализаторов" и изучить их спектр антител против вируса.

Ученые понимали, что эффективная вакцина должна вызывать широкий спектр нейтрализующих антител, чтобы бороться с разными штаммами вируса гепатита С.

  • Из выборки 435 человек примерно 5% имели эти антитела и продемонстрировали исключительную активность в нейтрализации вируса.
  • Ученые выделили у них более 300 антител, которые затем изучили особенно тщательно. В результате им удалось распознать аминокислотные последовательности, которые влияли на способность антител, что нейтрализует.

Создать синтетическое антитело удалось

Затем ученые с помощью искусственного интеллекта скомбинировали полученные выводы и создали синтетическое антитело с широко нейтрализующими свойствами.

Именно оно станет основой вакцины от гепатита С, разработать которую до сих пор по описанным выше причинам не удавалось.

Сейчас команда ученых, которые создали экспериментальное антитело, готовится к доклиническим испытаниям на моделях животных, чтобы подтвердить эффективность метода.