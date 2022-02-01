Прорыв в лечении гепатита С – вакцина, которая "упаковывает" вирус

Несмотря на качественные методы лечения, гепатит С ежегодно уносит жизни около 400 тысяч человек. Ученым удалось определить группу антител, которые нейтрализуют вирус, и "упаковывают" его в единый продукт – синтетическое антитело. Это приблизило создание вакцины против гепатита С.

Сложность вируса гепатита С заключается в его значительном генетическом разнообразии и скорости мутаций, однако новый подход решает эти проблемы.

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Что предлагают ученые

Группа немецких исследователей анализировала образцы пациентов, которым был диагностирован гепатит С, чтобы идентифицировать так называемых "элитных нейтрализаторов" и изучить их спектр антител против вируса.

"Элитные нейтрализаторы" могут атаковать множество вариантов вируса одновременно, поэтому особенности этого процесса представляют для ученых особый интерес.

Ученые понимали, что эффективная вакцина должна вызывать широкий спектр нейтрализующих антител, чтобы бороться с разными штаммами вируса гепатита С.

Из выборки 435 человек примерно 5% имели эти антитела и продемонстрировали исключительную активность в нейтрализации вируса.

Ученые выделили у них более 300 антител, которые затем изучили особенно тщательно. В результате им удалось распознать аминокислотные последовательности, которые влияли на способность антител, что нейтрализует.

Создать синтетическое антитело удалось

Затем ученые с помощью искусственного интеллекта скомбинировали полученные выводы и создали синтетическое антитело с широко нейтрализующими свойствами.

Именно оно станет основой вакцины от гепатита С, разработать которую до сих пор по описанным выше причинам не удавалось.

Сейчас команда ученых, которые создали экспериментальное антитело, готовится к доклиническим испытаниям на моделях животных, чтобы подтвердить эффективность метода.