Исследователи сделали самое важное открытие, которое может привести к повышению результативности лечения рака яичников. Создали лекарство, способное остановить развитие болезни на целый год.

Лекарственный препарат Нирапариб одобрен регулирующими органами для использования во многих странах мира, включая и Великобританию, пишет The Daily Mail.

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Особенность нового препарата

Некоторые эксперты называют это самым большим скачком в развитии методов лечения рака яичников за последние 30 лет. Нирапариб способен остановить прогрессирование болезни примерно на 12 месяцев, снимая потребность в дальнейшей химиетерапии и позволяя женщинам вести почти нормальную жизнь.

Препарат предназначен для пациенток с запущенным раком яичников, которые уже прошли через первый курс лечения. Это лекарство входит в категорию направленной или таргетной терапии, поскольку эксплуатирует специфическую уязвимость в раковых клетках.

Подобного рода препараты крайне редко используются при лечении рака яичников. До последнего времени их применяли только у женщин с мутациями специфических генов, на долю которых приходится не более 13% таких пациентов.

Причем лекарство выписывали лишь в случае рецидива рака. Однако нирапариб, который не дает раковым клеткам самовосстанавливаться, будет доступен для всех пациентов, включая и тех, у кого рак обнаружили впервые. Его назначают в том случае, если болезнь перешла на третью или четвертую стадию, которая считается неизлечимой.

30 таблеток препарата стоит около 8000 долларов.