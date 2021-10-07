Прорыв в науке: ВОЗ одобрила первую в мире вакцину против малярии

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила применение первой в мире вакцины против малярии RTS,S/AS01 (RTS, S). Вакцинация сможет спасать ежегодно в Африке десятки тысяч детей.

Вакцину уже протестировали

Рекомендация ВОЗ базируется на результатах текущей пилотной программы в Гане, Кении и Малави, где с 2019 года вакцинировали более 800 тысяч детей. Так, в районах, где проводили вакцинацию, произошло значительное сокращение (30%) случаев тяжелого течения малярии и смертельных случаев.

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Это исторический момент. Долгожданная вакцина против малярии для детей – это прорыв в науке и борьбе с малярией. Применение вакцины вместе с другими средствами профилактики малярии может ежегодно спасать десятки тысяч молодых жизней,

– отметил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

Он отметил, что вакцина безопасна для применения.

Вакцину против малярии разрабатывали 30 лет

По данным клинических испытаний, которые длились около 4 лет. Во время тестирования препарат предотвращал 39% случаев заражения малярией и 29% случаев течения заболевания в тяжелой форме среди детей в Африке.

В то же время ученые из Лондонской школы гигиены и тропической медицины выяснили, что среди детей, которые были вакцинированы RTS,S, одновременно применяли противомалярийные препараты, количество случаев госпитализации или смерти сократилось на 70%.

Британская фармацевтическая компания GlaxoSmithKline (GSK), которая разработала эту вакцину, должна поставлять до 15 миллионов доз препарата в год по цене не более чем на 5% превышающей стоимость производства.

С 2019 года в клинических испытаниях препарата приняли участие более 800 тысяч детей в Гане, Кении и Малави.

Опасности малярии: почему появление вакцины важно

Малярия является основной причиной детской заболеваемости и смертности в странах Африки к югу от Сахары. Ежегодно более 260 тысяч африканских детей в возрасте до 5 лет умирают от малярии.

ВОЗ рекомендовала использовать вакцину RTS,S/AS01 для профилактики малярии среди детей, живущих в регионах с умеренной и высокой степенью передачи.

Вакцину планируют вводить по схеме с 4 доз детям в возрасте от 5 месяцев.

ВОЗ также ожидает решения о финансировании со стороны мирового сообщества здравоохранения для более широкого внедрения вакцины.

Малярия – что это? Малярия – это группа инфекционных заболеваний, которые передаются человеку при укусах самками комаров рода Anopheles – малярийных комаров. Болезни вызываются паразитами рода Plasmodium, преимущественно Plasmodium falciparum.

Характерными симптомами малярии являются лихорадка, озноб, увеличение размеров селезенки, печени, анемия. Течение хроническое и рецидивирующее.

По оценкам ВОЗ, в год происходят от 124 до 283 миллионов случаев заражения малярийными плазмодиями и от 367 до 755 тысяч смертей.