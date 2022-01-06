В исследовании были проанализированы образцы 300 пациентов с неспецифическими, но такими симптомами рака, как усталость и потеря веса. Ученые оценили, может ли этот анализ отличить пациентов с опухолями от тех, у кого нет рака.

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Эффективность нового анализа крови на рак

Их результаты показывают, что с помощью этого теста рак был правильно обнаружен у 19 из каждых 20 больных. У пациентов с онкологией метастазы были идентифицированы с общей точностью 94%. Такие результаты делают эту технологию первой, которая может определить метастатический статус рака с помощью простого анализа крови без предварительной установки типа рака.

Как анализ диагностирует рак

Этот анализ должен помочь врачам выявить рак и оценить его стадию. В отличие от многих анализов крови на онкологию, которые обнаруживают генетический материал опухолей, этот тест использует метод, который называется метаболомика ЯМР, который использует высокие магнитные поля и радиоволны для определения уровня естественных химических веществ (метаболитов) в крови.

Здоровые люди, люди с локализованным раком и люди с метастатическим раком имеют различные профили метаболитов крови, которые можно обнаружить и затем проанализировать с помощью алгоритмов исследователей, чтобы различать эти состояния.

Почему это называют прорывом

Рак, который обнаружили ранее, с большей вероятностью поддается успешному лечению. Этот быстрый и недорогой тест может помочь преодолеть множество препятствий для раннего выявления рака, особенно у пациентов с неспецифическими симптомами, которые не нацелены на детальную диагностику.