Лечение направлено на сокращенную форму белка Альцгеймера – амилоида, – на который другие разрабатываемые препараты не были направлены. Научный журнал Molecular Psychiatry опубликовал открытие сегодня, в понедельник, 15 ноября.

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Потенциальная вакцина

Доклинические исследования показали, что лечение значительно снижает все основные симптомы неизлечимой болезни у мышей, восстанавливает функции нейронов и памяти.

Ученые, которые разработали терапию, считают, что она даст возможность не только лечить болезнь Альцгеймера, но и вакцинировать людей до появления первых симптомов.

Что они нашли

Исследователи рассмотрели ПЭТ-сканирование мозга мышей после лечения. Они обнаружили, что лечение улучшает метаболизм мозга, а также уменьшает количество потерянных нервных клеток мозга.

Они также обнаружили, что мыши лучше справлялись с поведенческими задачами.

Природа болезни Альцгеймера

Сейчас большинство исследований, изучающих природу болезни Альцгеймера, нацелены на уничтожение скоплений бета-амилоида – токсических бляшек в головном мозге, которые приводят к гибели нейронов.

Между тем до сих пор нет четких доказательств, что это влияет на снижение симптомов. Например, даже новый препарат адухельм, впервые за 20 лет одобренный для лечения болезни Альцгеймера, еще не доказал, что уничтожение бляшек улучшает клинические симптомы.

Группа исследователей из Великобритании и Германии решила пойти другим путем и нацелиться в лечении на усеченную растворимую форму бета-амилоида. Они определили антитело, способное связываться с усеченной формой белка, и протестировали терапию на моделях мышей.

Воздействие антителами вызвало свертывание бета-амилоида в ранее неизвестную структуру в виде булавки, объясняют ученые. Затем, используя ее как вакцину, им удалось заставить иммунную систему вырабатывать соответствующие антитела.

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В дальнейших экспериментах ученые вновь протестировали антитела и вакцину на двух разных моделях болезни Альцгеймера и добились восстановления функции нейронов, улучшения метаболизма глюкозы в головном мозге, восстановления памяти и даже сокращения бляшек бета-амилоида.

Ученые отметили, что потенциальные новые методы лечения имеют решающее значение для лечения людей с такими заболеваниями, как болезнь Альцгеймера. Сейчас в Великобритании не существует препаратов, модифицирующих болезнь, что делает разработку лекарств еще более актуальной.

Однако, как и любой новый препарат, это лечение должно пройти серию клинических испытаний на людях.