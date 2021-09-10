Прорывное открытие: нашли ключ к разработке неопиоидных обезболивающих

Австралийские ученые нашли решение для разработки безопасных и эффективных анальгетиков. Новое открытие может открыть путь для разработки новых неопиоидних обезболивающих средств для лечения нейропатической боли.

Сейчас для лечения хронических болей широко используют опиоидные средства. Однако есть серьезные риски побочных эффектов и вероятность развития зависимости затрудняют их безопасное использование в течение длительного периода.

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Понимая высокую потребность в новых не опиоидных анальгетиках, ученые из Университета Монаша стали работать с уже известной потенциальной мишенью – белком рецептора аденозина А1 – для лечения нейропатической боли. До сих пор эта терапевтическая стратегия не приносила нужных результатов.

Что такое нейропатическая боль?

Это тип хронической боли, который может возникнуть, если ваша нервная система повреждена или работает неправильно. Возникает из-за травмы, инфекции, рака или многих других заболеваний, в том числе рассеянного склероза и диабета.

Новые эксперименты ученых

Исследования показали, что определенный класс молекул, который называют положительным аллостерическим модулятором, может обеспечить более избирательное нацеливание на мишень благодаря связыванию с другим участком белка.

. Аллостерический эффект – изменение поведения в одной части молекулы, вызванная изменением в другой ее части.

Затем с помощью криоэлектронной микроскопии ученым удалось получить первый снимок этого взаимодействия на атомном уровне. Это особенно важно для глубокого понимания работы всего механизма. Говорят, что эти результаты необходимы для дальнейшей разработки безопасного для человека препарата.

Мир находится в тисках опиоидного кризиса. Существует острая потребность в неопиоидних препаратах, безопасных и эффективных лекарствах,

– прокомментировал соавтор работы Артур Кристопулос.

И подчеркнул, что впереди еще большая работа, однако ученые возлагают большие надежды на эти прорывные достижения.

Между тем опиоидный кризис серьезно влияет на физическое и психическое здоровье пациентов, которые вынуждены принимать препараты по показаниям. Ранее в США стартовали клинические исследования первой вакцины против опиоидной зависимости, которая нацелена на захват дурманящих веществ к их проникновение в мозг.