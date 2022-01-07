Это на 71% больше, чем за предыдущую неделю, которую агентство здравоохранения ООН сравнило с "цунами". ВОЗ заявила об этом в четверг, 6 января.

Актуально Как успокоиться: эффективные методы борьбы с тревогой

На прошлой неделе было зарегистрировано наибольшее количество случаев COVID-19 за всю историю пандемии,

– заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

Отчет ВОЗ: За прошедшую неделю в мире зарегистрировали 9 520 488 новых случаев COVID-19 и 41 178 смертей в результате недуга.

Рост распространения коронавируса связан со штаммом коронавируса Омикрон. Кроме того, статистика несколько занижена из-за спада темпов тестирования населения в связи с рождественскими и новогодними праздниками.

Чиновники организации призвали общественность активизировать меры по борьбе с пандемией. В частности, вакцинироваться, проветривать помещения, соблюдать дистанцию ​​и носить маски должным образом.

Я поражен тем, как люди на самом деле носят маски. Носить маску ниже подбородка бесполезно. И это дает вам ложное чувство безопасности, что на вас есть что-то защищающее вас. Так не работает…,

– подчеркнула Мария Ван Керкхове.

Вместе с тем, в ведомстве подчеркнули, что среднее количество еженедельных смертей снизилось – 41 178 против 44 680.

Все указывает на то, что Омикрон вызывает более легкое течение болезни

Омикрон оказался не столь смертоносным, как вариант коронавируса Дельта. В ВОЗ отметили, что на это есть несколько причин – повышение уровня вакцинации и то, что новый вариант вируса преимущественно размножается в носогорле, а не в легких.

Но это не значит, что его следует отнести к категории легких. Как и предыдущие варианты Омикрон госпитализирует и убивает людей. Цунами случаев настолько огромное и быстрое что переполняет системы здравоохранения во всем мире,

– предупредили в ВОЗ.

Закончится ли пандемия на штамме Омикрон

Глава ВОЗ по чрезвычайным ситуациям доктор Майкл Райан заявил, что у COVID-19 "все еще много энергии". И вряд ли Омикрон станет последней причиной вспышки коронавируса. Такого же мнения техническая руководительница ВОЗ Мария Ван Керкхове.