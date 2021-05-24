Просмотр телевизора "съедает" серое вещество мозга: есть ли допустимое время

Люди среднего возраста, которые регулярно смотрят телевизор, имеют более высокие риски ухудшения мышления и памяти в старшем возрасте. Каждый час исчезает 0,5% серого вещества мозга.

Результаты трех исследований озвучили специалисты Американской кардиологической ассоциации по эпидемиологии, профилактике, образу жизни и кардиометаболическому здоровью.

К теме Почему нельзя курить рядом с беременными

Примечательно, что даже умеренное время просмотра телевизора может негативно влиять на когнитивные функции людей в старшем возрасте. У таких людей обнаружили значительную атрофию головного мозга.

Почему важно серое вещество?

Оно участвует в управлении мышцами, зрением, слухом, в принятии решений и в других важных функциях мозга. Чем больше объем серого вещества, тем обычно лучше способность запоминать и мыслить.

Результаты исследований

В первом исследовании было около 6500 участников, которые смотрели телепередачи в течение шестилетнего периода с середины 1980-х до середины 1990-х годов.

Исследователи определили, что за каждый дополнительный час просмотра телевизора человек в среднем теряет около 0,5% серого вещества. Больше телевизионного времени, меньше серого вещества.

Людей разделили на три группы: те, кто никогда или редко смотрел телевизор, те, кто смотрел иногда, и те, кто смотрел часто или очень часто. По мере взросления они проходили серию тестов на производительность мозга.

По сравнению с участниками, которые сообщили, что смотрят телевизор очень мало, у участников, которые сообщили, что смотрят телевизор в умеренном или большом количестве, когнитивные функции ухудшились примерно на 7%,

– отметила исследовательница Прия Палта.

Во втором исследовании изучались данные 970 человек, которые часто смотрели телевизор. Им, в контексте исследования делали МРТ мозга, и отслеживали изменения в его структуре.

Оказалось, что у людей, которые иногда или часто смотрели телевизор, уменьшилось количество серого вещества в мозге, что указывает на атрофию или ухудшение состояния мозга.

Третье исследование охватило около 600 человек и длилось 20 лет. Ученые каждые 5 лет спрашивали участников, сколько в среднем часов в день они проводят перед телевизором. После 20 лет эксперимента ученые сделали МРТ мозга участникам, чтобы оценить, сколько серого вещества осталось в их мозге.

Это исследование тоже подтвердило, что более частый просмотр телевизора был связан с меньшим объемом серого вещества мозга в старшем возрасте.

За каждый дополнительный час просмотра телевизора человек в среднем теряет около 0,5% серого вещества – аналогично ежегодному ухудшению состояния мозга у пожилых людей,

– отметил исследователь Райан Догерти.

В то же время исследователи не могут сказать, влияет ли телевидение напрямую, или количество времени, проведенного на диване, является причиной деградации мозга.

По словам президента Американской кардиологической ассоциации доктора Митча Элкинда, вполне логично, что длительное малоподвижное поведение может в конечном итоге лишить людей умственных способностей.

Ученые считают, что чем больше движения, тем лучше. Они советуют любую физическую активность каждый час.

Просмотр телевизора – это когнитивно-пассивное малоподвижное поведение, которое не требует особой концентрации или размышлений. Поэтому, вполне логично, что это вызывает репрессирование когнитивных способностей.