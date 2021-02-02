Проснулся в другом мире: британец вышел из длительной комы и ничего не знает о пандемии
Парень из Великобритании Джозеф Флавилл недавно вышел из комы, в которой находился 10 месяцев. Он вообще ничего не знает о пандемии коронавирусе или карантине.
Источник: The Guardian
Несмотря на то, что парень находился в коме, он успел уже дважды переболеть коронавирусом.
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История Джозефа Флавилла
1 марта 19-летний Джозеф Флавилл попал в ДТП и впал в кому, получив тяжелые травмы. Жесткие ограничения из-за COVID-19 в Европе начали вводить всего через 3 недели после аварии.
Но пока паренек находился в коме, врачи дважды диагностировали ему коронавирус. К счастью, болезнь прошла без осложнений.
В конце 2020 года Джозеф вышел из комы и начал постепенно восстанавливаться, но из-за пандемии к нему почти не пускают посетителей.
Родственники пытались объяснить парню о пандемии с помощью видеосвязи, но пока не понятно, на сколько восстановились его умственные способности.
Он ничего не знает о пандемии, поскольку был в коме 10 месяцев. Его осведомленность теперь начинает улучшаться, но мы просто не знаем, что он понимает,
– рассказала тетя парня.
Как парень чувствует себя сейчас
- Различные функции организма Джозефа восстанавливаются постепенно.
- Парню уже удается прикоснуться к левому и правому уху, улыбаться, шевелить обеими ногами, а также говорить слова "да" и "нет".
- В рамках кампании семья Джозефа собрала более 30 тысяч фунтов на его лечение.
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