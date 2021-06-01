В основе достижения таких результатов – похудение. Британские ученые Университета Ньюкасла разработали специальную программу управления весом DiRECT.

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Как проводилось исследование

Диета заключается в том, чтобы потреблять не более 800 калорий в сутки.

В эксперименте приняли участие 143 человека с сахарным диабетом, около половины (78 пациентов) из которых лечились еще и от гипертонии. 44 пациента принимали 2 или больше препаратов для контроля артериального давления.

Препараты от диабета и гипертонии отменили с самого начала исследования. Возобновляли лечение только в отдельных случаях при повышении уровня сахара или артериального давления.

Программа похудения длилась на протяжении 12 недель. Несмотря на низкую калорийность диеты, люди питались полноценно.

Результаты эксперимента впечатляют

Некоторые участники сбросили за это время около 15 килограммов. Ученые выяснили, что обычно уровень артериального давления снижался по мере того, как люди худели. Эффект сохранялся в течение двух лет наблюдений за участниками. Аналогичные результаты были и у людей с сахарным диабетом.

Мы показали, что при значительной потере веса и поддержании этой формы в дальнейшем пациенты могут эффективно контролировать гипертонию и диабет без лекарств. Сегодня врачи рекомендуют начинать прием препаратов, но есть так мало примеров того, что прием таблеток можно прекратить,

– прокомментировал автор исследования Рой Тейлор.

Наблюдения показали, что стойкая ремиссия диабета в течение двух лет сохранилась у 53 участников, которые смогли поддерживать форму. Среди 78 участников, которые постоянно принимали лекарства от гипертонии, 65 смогли полностью отказаться от них.

68-летняя участница эксперимента Кэтлин Бро добавила, что придерживаться 800 калорий в день сложно только первые несколько дней, но впоследствии к этому привыкаешь. За 3 месяца эксперимента она потеряла 15 килограммов и полностью прекратила прием лекарств.

Это было лучшее из всего, что я когда-либо делала для своего здоровья,

– заявила она.

Редакция Здоровья 24 призывает не менять свое лечение или рацион, не посоветовавшись с врачом.