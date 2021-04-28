Специалисты из Университета Дюка (США) разработали новое приложение, которое позволяет определить аутизм по движению глаз при просмотре видео. Весь процесс занимает менее 10 минут.

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Во время предыдущих исследований установили, что младенцы и дети из группы риска расстройства аутистического спектра больше внимания уделяют предметам, а не людям. И хотя существуют и другие диагностические системы, которые используют технологию отслеживания взгляда, она впервые стала доступной на обычном электронном устройстве, таком как смартфон.

Как работает приложение

В нем показывают короткие видеоклипы с людьми, которые играют с пузырями, вертушками и другими детскими игрушками.

При этом человек всегда размещен в кадре с одной стороны, а предмет – с другой.

Отслеживая общее направление взгляда, можно установить, что именно больше привлекает внимание ребенка.

Видео показывают в приложении: смотрите пример

Приложение уже протестировали на 993 детях и результаты довольно неплохие.

Мы надеемся, что эта технология однажды сделает скрининг аутизма доступным, а это важный первый шаг к терапии. Наша долгосрочная цель – получить утвержденное и легкое для применения приложение, которое члены семьи и медработники смогут скачать и использовать как в обычной больнице, так и дома,

– рассказала руководительница исследования Джеральдин Доусон.

Ученые продолжат испытания. Они планируют получить разрешение на использование приложения в диагностических целях.

Сперва приложение разработали для iOS, но надеемся, что его создатели не забудут про пользователей Android.