Простой способ эффективно снизить давление
Источник:MedicalPress
Диетологи предложили простой способ, который поможет улучшить здоровье сердца.
Специи могут помочь контролировать уровень давления
В рацион советуют добавлять приправы к действительно полезным продуктам, в частности, фруктам и овощам. Таким образом, человек сможет получить еще больше пользы для здоровья.
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Добавление трав и специй в пищу – отличный способ добавить аромат без добавления натрия, сахара или насыщенных жиров,
– сказала Крис-Этертон.
Ключ влияния
Один из способов нормализовать кровяное давление – это ограничить потребление натрия, обычно это можно сделать, добавляя меньше соли в пищу.
Диетологи отметили, что, несмотря на то, что людей уже давно поощряют приправлять еду травами и специями вместо соли, о том, имеют ли травы и специи собственные преимущества для здоровья, науке известно меньше.
Как диетологи, мы заинтересованы в новых способах использования диеты для улучшения здоровья и сердечно-сосудистой системы, в частности,
– сказала Петерсен.
Детали исследования
В опыте участвовали 71 человек.Обратите внимание! Все участники находились в группе риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.
В течение 4 недель каждый испытуемый с перерывом две недели питался поочередно одним из способов:
- первая диета включала низкую дозу (0,5 г ежедневно) трав и специй
- вторая – среднюю (3,2 г)
- третья – высокую (6,5 г)
В начале, во время эксперимента и после окончания каждого из трех периодов питания у людей брали анализ крови.
Результаты эксперимента
Исследователи обнаружили, что в группе с рационом с высоким содержанием трав и специй у участников было меньшее систолическое артериальное давление, чем в группе со средней дозой.
У участников также зафиксировали меньшее диастолическое АД после диеты с высокой дозой трав и специй, чем после диеты с низкой дозой.
Результаты особенно показательны, потому что принципы питания, которые применяли в исследовании не были разработаны специально для здоровья сердца и отличались от обычной диеты лишь количеством трав и специй.