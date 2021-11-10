Простой способ эффективно снизить давление

Диетологи предложили простой способ, который поможет улучшить здоровье сердца.

Специи могут помочь контролировать уровень давления

В рацион советуют добавлять приправы к действительно полезным продуктам, в частности, фруктам и овощам. Таким образом, человек сможет получить еще больше пользы для здоровья.

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Добавление трав и специй в пищу – отличный способ добавить аромат без добавления натрия, сахара или насыщенных жиров,

– сказала Крис-Этертон.

Ключ влияния

Один из способов нормализовать кровяное давление – это ограничить потребление натрия, обычно это можно сделать, добавляя меньше соли в пищу.

Диетологи отметили, что, несмотря на то, что людей уже давно поощряют приправлять еду травами и специями вместо соли, о том, имеют ли травы и специи собственные преимущества для здоровья, науке известно меньше.

Как диетологи, мы заинтересованы в новых способах использования диеты для улучшения здоровья и сердечно-сосудистой системы, в частности,

– сказала Петерсен.

Детали исследования

В опыте участвовали 71 человек.

Все участники находились в группе риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

В течение 4 недель каждый испытуемый с перерывом две недели питался поочередно одним из способов:

первая диета включала низкую дозу (0,5 г ежедневно) трав и специй

вторая – среднюю (3,2 г)

третья – высокую (6,5 г)

В начале, во время эксперимента и после окончания каждого из трех периодов питания у людей брали анализ крови.

Результаты эксперимента

Исследователи обнаружили, что в группе с рационом с высоким содержанием трав и специй у участников было меньшее систолическое артериальное давление, чем в группе со средней дозой.

У участников также зафиксировали меньшее диастолическое АД после диеты с высокой дозой трав и специй, чем после диеты с низкой дозой.

Результаты особенно показательны, потому что принципы питания, которые применяли в исследовании не были разработаны специально для здоровья сердца и отличались от обычной диеты лишь количеством трав и специй.