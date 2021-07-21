Детали исследования

Эксперты из Центра исследований физической активности в Копенгагене изучили корреляцию между ездой на велосипеде и смертностью среди 7 459 взрослых с диабетом. Анкеты участники заполняли сперва с 1992 по 2000 год, а затем анкетирование повторили через 5 лет – 5 423 участника заполнили обе анкеты.

К теме Нашли новый простой способ профилактик болезни Альцгеймера

По сравнению с контрольной группой люди, которые указали в первой анкете, что ездят на велосипеде, имели более низкий риск смертности.

Как связана езда на велосипеде и риски смерти

Параметры рисков для общей смертности варьировались от 0,78 для тех, кто ездил на велосипеде час в неделю и меньше, до 0,68 у тех, кто ездил от 150 до 299 минут на неделю.

Для тех, кто ездил на велосипеде более 5 часов, риск составлял 0,76, то есть выше, чем у предыдущей группы.

Интересно, что в той подгруппе людей, которая сначала ездила на велосипеде, а потом прекратила, коэффициент риска смерти также был снижен, но это снижение не было статистически значимым.

Физическая активность в целом улучшает показатели жизни

Результаты были аналогичными в случае смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

Анализ подкрепляет эпидемиологические данные о велосипедном движении и убедительно свидетельствует о том, что он может непосредственно способствовать долгой и здоровой жизни.