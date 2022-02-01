Простой способ может снизить риск рака кишечника вдвое

Колоректальный рак является одной из ведущих причин смертности от онкологии. Известные факторы риска этой опухоли – избыточный вес и ожирение.

Но до сих пор ученые не знали, как потеря веса сказывается на вероятности развития рака в кишечнике. Поэтому ученые провели большое исследование, в котором приняли участие более 154 тысяч человек.

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Участники были в трех возрастных категориях. В разные этапы их жизни исследователи проанализировали влияние потери и набора веса на риск возникновения рака кишечника. Все добровольцы прошли скрининговый тест на колоректальный рак до начала эксперимента, а затем повторно через 3 года и 5 лет.

Результаты исследования

Наблюдения показали, что по сравнению со стабильным весом похудение на 1 – 3 килограмма в течение 5 лет снижало риск колоректального рака на 46%.

Между тем набор веса лишь повышал возможность развития опухоли.

Наибольшую пользу от сброса веса получили молодые и участники среднего возраста с изначально избыточным весом. Корреляция была самой яркой среди мужчин.

Авторы исследования пришли к выводу, что поддержание здорового стабильного веса в течение жизни является хорошим способом профилактики рака. Людям с избыточным весом посоветовали похудеть до здоровых показателей, чтобы снизить риск развития злокачественных новообразований.

Как определить норму своего веса

В этом поможет индекс массы тела (ИМТ). Есть простая формула, которая поможет определить этот показатель для взрослых: ИМТ = вес разделить на рост в квадрате. На наличие лишнего веса указывают показатели от 25 до 29,9, если у вас ожирение, показатель будет больше 30.

Для детей и подростков невозможно определить постоянные показатели ИМТ, которые соответствуют норме для всех возрастных и половых групп. Поэтому для них используют специальные таблицы, в которых указаны нормальные границы для каждого возраста.