Швейцарские исследователи обнаружили, что светотерапия в определенный интервал в течение суток будет эффективна для лечения людей с сезонным аффективным расстройством (SAD).

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Хотя осенне-зимняя хандра знакома почти всем, SAD выделяют в отдельную категорию, поскольку его симптомы схожи с депрессией. Ученые знали, что светотерапия у людей с SAD более эффективна утром, чем вечером, поэтому решили изучить эту особенность на моделях мышей.

Воздействие светом проводили в разное время в течение ночи, а затем ученые оценивали поведение грызунов.

Результаты эксперимента

Оказалось, что терапия светом за два часа до "рассвета" оказывала антидепрессивный эффект. Импульс света активировал в мозге ген циркадных ритмов Period1, который влияет на настроение.

Другие интервалы в течение ночи не показали каких-либо изменений. Кроме того, удаление Period1 нейтрализовало любой положительный эффект от светотерапии.

Это означает, что активация Period1 – ключ для регуляции настроения светом.

Теперь ученые планируют изучить механизм подробнее, чтобы определить весь путь, который приводит к коррекции симптомов.