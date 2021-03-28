Быстрая ходьба поможет улучшить когнитивные способности. Эксперимент показал, что всего через год регулярных занятий спортом у пожилых людей с умеренной потерей памяти увеличивается приток крови в мозг, как следствие улучшаются когнитивные способности.

Особенно это актуально для старших людей

У каждого 5 в возрасте 65 лет и старше наблюдают когнитивные нарушения – умеренные изменения в мозге, влияющие на память, принятие решений или умозаключения. Нередко такие нарушения прогрессируют до деменции и болезни Альцгеймера.

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Суть исследования

Сниженный приток крови к мозгу и уменьшение эластичности кровеносных сосудов, ведущих к мозгу, характерны для легких когнитивных нарушений и деменции. Предварительно ученые уже знали о пользе регулярных аэробных упражнений для улучшения памяти. Однако доказательств прямой зависимости между физической нагрузкой и притоком крови ученые до сих пор не имели.

В новой работе исследователи из Университета Техаса обследовали 70 мужчин и женщин в возрасте от 55 до 80 лет с диагнозом легких когнитивных нарушений.

Как проводили эксперимент: участники проходили когнитивные тесты, оценку физической формы и МРТ-сканирование. Затем их случайным образом распределили на 2 группы: одна год занималась растяжкой, вторая – умеренными аэробными упражнениями. В программу входили 3 – 5 тренировок в неделю, каждая по 30 – 40 минут.

До конца выполнили всю программу 48 участников – 29 в группе растяжки и 19 по аэробике – и пришли на финальный тест.

Результаты эксперимента

Те участники, которые занимались ходьбой и другими кардио-упражнениями, продемонстрировали повышение эластичности сосудов в шее и общее увеличение притока крови к мозгу.

Чем выше было потребление кислорода, тем менее жесткими становились сосуды.

Среди тех, кто занимался растяжкой, таких изменений обнаружено не было.

Вероятно, изменения в кровотоке способствуют изменениям способностей восприятия. Чтобы проверить это, ученые уже начали новое исследование.