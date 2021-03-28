Простой способ улучшить память
Быстрая ходьба поможет улучшить когнитивные способности. Эксперимент показал, что всего через год регулярных занятий спортом у пожилых людей с умеренной потерей памяти увеличивается приток крови в мозг, как следствие улучшаются когнитивные способности.
Источник:Science Daily
Особенно это актуально для старших людей
У каждого 5 в возрасте 65 лет и старше наблюдают когнитивные нарушения – умеренные изменения в мозге, влияющие на память, принятие решений или умозаключения. Нередко такие нарушения прогрессируют до деменции и болезни Альцгеймера.
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Суть исследования
Сниженный приток крови к мозгу и уменьшение эластичности кровеносных сосудов, ведущих к мозгу, характерны для легких когнитивных нарушений и деменции. Предварительно ученые уже знали о пользе регулярных аэробных упражнений для улучшения памяти. Однако доказательств прямой зависимости между физической нагрузкой и притоком крови ученые до сих пор не имели.
В новой работе исследователи из Университета Техаса обследовали 70 мужчин и женщин в возрасте от 55 до 80 лет с диагнозом легких когнитивных нарушений.
До конца выполнили всю программу 48 участников – 29 в группе растяжки и 19 по аэробике – и пришли на финальный тест.
Результаты эксперимента
- Те участники, которые занимались ходьбой и другими кардио-упражнениями, продемонстрировали повышение эластичности сосудов в шее и общее увеличение притока крови к мозгу.
- Среди тех, кто занимался растяжкой, таких изменений обнаружено не было.
Вероятно, изменения в кровотоке способствуют изменениям способностей восприятия. Чтобы проверить это, ученые уже начали новое исследование.
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