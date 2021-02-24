Простой способ втрое снижает риск заражения коронавирусом
Ученые из Индии заявили, что у людей, которые носят очки, втрое ниже вероятность заражения коронавирусом.
Источник:medRxiv
В нерецензированном исследовании, опубликованном на сайте препринтов, приняли участие 304 больных коронавирусом разного возраста.
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Среди пациентов были 223 мужчины и 81 женщина в возрасте от 10 до 80 лет.
Лишь 58 больных носили очки в дневное время и на открытом воздухе. Среди них риск заражения коронавирусом был в 2 – 3 раза ниже.
Носослезный канал может быть путем передачи вируса из конъюнктивального мешка в носоглотку,
– говорится в сообщении ученых.
Как очки могут защитить от вируса
- Один из способов проникновения вируса в организм – грязные руки. А именно касание ими глаз, носа или рта после контакта с возбудителем вируса.
- Исследователи обнаружили, что участники касались своего лица в среднем до 23 раз в час, а глаз примерно три раза в час.
- Зато люди, которые носят очки, меньше трут глаза. Поэтому автоматически у них более низкий риск заражения COVID-19.
- Кроме того, снижается риск попадания вируса в глаза воздушно-капельным путем.
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