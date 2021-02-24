Ученые из Индии заявили, что у людей, которые носят очки, втрое ниже вероятность заражения коронавирусом.

В нерецензированном исследовании, опубликованном на сайте препринтов, приняли участие 304 больных коронавирусом разного возраста.

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Среди пациентов были 223 мужчины и 81 женщина в возрасте от 10 до 80 лет.

Лишь 58 больных носили очки в дневное время и на открытом воздухе. Среди них риск заражения коронавирусом был в 2 – 3 раза ниже.

Носослезный канал может быть путем передачи вируса из конъюнктивального мешка в носоглотку,

– говорится в сообщении ученых.

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