За прошедшие сутки, 12 ноября, против коронавируса вакцинировали 299 854 человека. Первую дозу получили 135 727 человек, вторую дозу – 164 127 человек.

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Прививки проводились 1 116 мобильными бригадами по иммунизации, в 3 211 пунктах прививки и в 437 центрах вакцинации населения.

Обратите внимание! В Минздраве отмечают, что 91,1% госпитализированных из-за COVID-19 на прошлой неделе – не вакцинированные и не имеют никакой дозы вакцины.

Общие темпы вакцинации в Украине

С начала вакцинальной кампании против коронавируса привили 12 121 804 человека. 12 121 802 из них получили только первую дозу. В свою очередь полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 586 461 человек (из них двое получили одну дозу за границей).

Всего в Украине провели 20 708 263 COVID-прививки (и первой, и второй дозами).

Какими препаратами прививали украинцев:

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 3 905 148,

Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 5 092 864,

AstraZeneca – 1 508 791,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,

Moderna – 1 107 134.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала