Новые вакцины против вирусов
Ученые надеются, что мРНК можно эффективно и безопасно применять против герпеса, рака и оспы.
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Революционность мРНК-вакцины заключается в том, что необходимости вводить сам антиген нет. Вместо него в этих вакцинах используется генетическая последовательность или "код" антигена в виде мРНК.
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Вакцина против герпеса
Первая вакцина-кандидат будет нацелена на вирус простого герпеса второго типа, который вызывает генитальный герпес, однако ученые ожидают, что иммунитет будет иметь перекрестную защиту и окажется эффективным против ВПГ первого типа.
Почему это важно? По оценкам, на ВПГ-1 болеет более половины населения мира, а ВПГ-2 – примерно 10% взрослых людей.
Учитывая результаты недавних исследований об ассоциации вируса простого герпеса с нейродегенеративными заболеваниями, новая вакцина может также иметь профилактическое действие против болезни Альцгеймера.
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Вакцина против оспы
Вторую вакцину разрабатывают против вируса ветряной оспы, которая, как и вирус простого герпеса, навсегда остается в организме. К слову, предварительно о такой же цели заявили в Pfizer.
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Вакцина против рака
Ученые планируют разработать мРНК-вакцины против рака, которые будут нацелены на два антигена, которые экспрессируются некоторыми раковыми клетками. На первых этапах исследований ее протестуют против рака кожи и рака легких.
Мы стремимся бороться с латентными вирусами, чтобы предотвращать хронические заболевания, которые они провоцируют. С нашими кандидатами на вакцины мы также надеемся улучшить качество жизни людей,
– сказал генеральный директор Moderna Стефан Бансел.
Перспектива применения мРНК-технологии
Теперь ученые из разных исследовательских центров работают над более чем 30 вакцинами-кандидатами на основе мРНК против ВИЧ, гриппа, гепатита, лихорадки Денге, туберкулеза, малярии и других.
Это объясняется гибкостью мРНК-технологии, которая легко подстраивается под противодействие любому конкретному заболеванию.
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