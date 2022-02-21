Против герпеса, рака и оспы: в Moderna разрабатывают новые мРНК-вакцины

Пандемия COVID-19 ускорила развитие и тестирование мРНК-вакцин, поэтому компания Moderna запускает новые исследования этой технологии против других заболеваний.

Новые вакцины против вирусов

Ученые надеются, что мРНК можно эффективно и безопасно применять против герпеса, рака и оспы.

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мРНК-вакцины – что это? Революционность мРНК-вакцины заключается в том, что необходимости вводить сам антиген нет. Вместо него в этих вакцинах используется генетическая последовательность или "код" антигена в виде мРНК.

Вакцина против герпеса

Первая вакцина-кандидат будет нацелена на вирус простого герпеса второго типа, который вызывает генитальный герпес, однако ученые ожидают, что иммунитет будет иметь перекрестную защиту и окажется эффективным против ВПГ первого типа.

Почему это важно? По оценкам, на ВПГ-1 болеет более половины населения мира, а ВПГ-2 – примерно 10% взрослых людей.

Учитывая результаты недавних исследований об ассоциации вируса простого герпеса с нейродегенеративными заболеваниями, новая вакцина может также иметь профилактическое действие против болезни Альцгеймера.

Вакцина против оспы

Вторую вакцину разрабатывают против вируса ветряной оспы, которая, как и вирус простого герпеса, навсегда остается в организме. К слову, предварительно о такой же цели заявили в Pfizer.

Вакцина против рака

Ученые планируют разработать мРНК-вакцины против рака, которые будут нацелены на два антигена, которые экспрессируются некоторыми раковыми клетками. На первых этапах исследований ее протестуют против рака кожи и рака легких.

Мы стремимся бороться с латентными вирусами, чтобы предотвращать хронические заболевания, которые они провоцируют. С нашими кандидатами на вакцины мы также надеемся улучшить качество жизни людей,

– сказал генеральный директор Moderna Стефан Бансел.

Перспектива применения мРНК-технологии

Теперь ученые из разных исследовательских центров работают над более чем 30 вакцинами-кандидатами на основе мРНК против ВИЧ, гриппа, гепатита, лихорадки Денге, туберкулеза, малярии и других.

Это объясняется гибкостью мРНК-технологии, которая легко подстраивается под противодействие любому конкретному заболеванию.

мРНК-вакцина – безопаснее, быстрее в производстве и дешевле, чем традиционные вакцины. Больше не нужны огромные лаборатории, которые выращивают смертельные вирусы в миллионах куриных яиц.

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