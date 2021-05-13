Об этом сам глава ВОЗ сообщил в твиттере. Но не указал при этом, каким именно препаратом ему сделали прививку.

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Глава ВОЗ привился против COVID-19

Главу Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебреисуса 12 мая вакцинировали против коронавируса. Это произошло в клинике Университета Женевы в Швейцарии.

Сегодня была моя очередь сделать прививку против COVID-19. Вакцины спасают жизни,

– написал он в Твиттере.

И добавил, что очень важно как можно быстрее доставить вакцины во все регионы.

"Если вы, как и я, живете в стране, где доступны вакцины – пожалуйста, вакцинируйтесь, когда придет ваша очередь", – подчеркнул Гебреисус.

Заметим, в этот же день, 12 мая, генсек ООН Антониу Гутерреш призвал фармацевтические компании увеличить производство вакцин против коронавируса хотя бы вдвое.

Чтобы была возможность справедливо их распределять между странами.