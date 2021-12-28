Нашли области вируса, которые редко мутируют

Команде ученых удалось найти антитела, действующие на так называемые "законсервированные" области спаечного белка вируса, которые редко мутируют.

Первоначально ученые установили, что спаечный белок штамма Омикрон в 2,4 раза лучше связывается с рецептором АСЕ2 на поверхности клеток человека. Хотя это небольшой рост, есть данные, подтверждающие вероятность более высокого риска трансмиссивности (скорости распространения) вируса при таких условиях.

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Затем они начали изучать эффективность антител, полученных в результате вакцинации и перенесенной инфекции, против Омикрона.

Вот четкое сравнение уровня антител:

После вакцинации Sputnik V и Sinopharm, а также однократной дозы Johnson&Johnson ученые обнаружили, что антитела практически не имели возможности нейтрализовать вирус.

ученые обнаружили, что антитела практически не имели возможности нейтрализовать вирус. Антитела после двух доз вакцин Moderna , Pfizer и AstraZeneca сохранили некоторые свойства антител, однако их уровень снизился примерно в 20–40 раз.

, и сохранили некоторые свойства антител, однако их уровень снизился примерно в 20–40 раз. Люди, которые переболели, а затем получили две дозы вакцины, также имели сниженную активность антител, нейтрализующих патогенность Омикрона, но снижение было уже всего в 5 раз.

Эти данные доказывают, что вакцинация полезна для тех, кто уже переболел коронавирусом,

– заявили авторы.

Важно! Среди пациентов с тремя дозами вакцин Moderna и Pfizer нейтрализующая активность была снижена только в четыре раза.

Предыдущие антитела тоже работают

Также ученые протестировали большую панель антител, созданных против ранних вариантов коронавируса. Анализ помог определить четыре класса антител, сохранивших способность нейтрализовать Омикрон благодаря способности связываться с так называемыми "законсервированными" областями спаечного белка.

Эти участки редко мутируют, так как необходимы вирусу в неизменном виде для выживания.

Открытие важно, ведь указывает на то, что разработка вакцин и лечение антителами, нацеленными на эти зоны, может стать эффективной стратегией против широкого спектра мутировавших вариантов".

Вероятно, не только против Омикрона и других предыдущих вариантов, но и новых, которые могут возникнуть в будущем.