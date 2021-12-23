Против Омикрона понадобится четыре дозы вакцины, – глава немецкого Минздрава

Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах заявил, что для защиты против Омикрона может понадобиться четвертая доза вакцины против COVID-19.

Новый вариант коронавируса вытеснит предыдущие

На пресс-конференции в среду Лаутербах сказал, что Омикрон станет доминирующим штаммом в Германии в течение трех недель.

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Именно поэтому, по мнению министра, может потребоваться четвертая доза вакцины от COVID-19.

Следовательно, страна заказала 80 миллионов доз специфической вакцины против Omicron, которую доставят в Германию в апреле или мае.

Уровень защиты от тяжелых симптомов коронавируса после повторной прививки очень высок. Я бы оценил его в более чем 90%,

– отметил министр.

Что известно о вакцинах против Омикрона

В Moderna заявили, что могут выпустить измененную вакцину от нового штамма коронавируса Омикрон. Препарат может быть готов уже в начале 2022 года.

Pfizer также начала разработку вакцины от нового варианта.

Все потому, что две стандартные прививки не дают достаточной защиты против инфицирования Омикроном. Так, например, вакцина Pfizer-BioNTech предоставила защиту от заражения новым штаммом на уровне 33%, что значительно ниже чем 80% защиты в отношении предыдущих штаммов. Однако защита от тяжелого протекания болезни осталась высокой – на уровне 70%.

В мире сейчас активно вводят ревакцинацию – против Омикрона рекомендуют три дозы вакцины. Подобные заявления сделали в компаниях Pfizer, Moderna.