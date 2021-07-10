Эффективность имеющихся вакцин против Дельта

Первая партия вакцины уже готова к испытаниям. В то же время в компании считают, что первая их вакцина Cominarity является эффективной против мутировавших штаммов вируса.

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Третья доза BNT162b2 имеет потенциал для сохранения максимального уровня защиты против всех известных в настоящее время штаммов, в частности Дельта варианта, в компании остаются бдительными и разрабатывают обновленную версию вакцины Pfizer-BioNTech COVID-19,

– говорится в заявлении.

Разработчики проверили введение трех доз вакцины BNT162b2 и обнаружили высокие титры нейтрализации, в том числе Beta-штамма коронавируса, их в 5 – 10 раз больше, чем после двух основных доз.

Кампания клинических испытаний новой вакцины начнется в августе.

BNT162b2 другое название Cominarity Источник: BioNTech Эффективность препарата против легкой формы коронавируса составляет 91,3%. Против тяжелой – 100%. Также важно, что она эффективна против "южноафриканского" штамма.

Действующее вещество препарата – мРНК. Это молекула, которая учит клетки производить коронавирусные белки, которые необходимы для формирования иммунитета.

Что нужно знать о мутации Дельта

Сейчас в мире циркулирует новый опасный штамм ковида Дельта. Впервые его зафиксировали в Индии, но сейчас о случаях инфицирования им сообщают в более ста странах.

В связи с распространением штамма Дельта ВОЗ выдала рекомендации относительно того, как им не заразиться. Правда, те же самые, что и раньше, в частности, маски и социальная дистанция.



Что известно о штамме коронавируса Дельта / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала