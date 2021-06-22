Против своей воли: женщина, которая могла родить 10 детей за раз, попала в психбольницу

Жительница Южно-Африканской Республики Госиаме Ситхоле попала в психиатрическую больницу. Ранее она утверждала, что родила 10 детей за один раз.

Медики требуют психиатрической экспертизы на фоне предположений относительно того, была ли она на самом деле беременной. Адвокат женщины требует освобождения подзащитной через суд.

Внимание В Африке женщина родила 9 детей за один раз

Женщина попала в психбольницу

Адвокат уверена, что ее подзащитную удерживают в больнице против ее воли. Она собирается добиваться освобождения через суд.

Женщина отказалась от того, что ее следует доставить в больницу Тембиса для проведения психиатрической экспертизы, поскольку она почувствовала, что она полностью в здравом уме,

– сказала адвокат южноафриканскому сайту IOL.

По ее словам, персонал больницы плохо с ней обращается: на нее кричали и даже надели наручники.

Действительно ли женщина была беременной

"Медицинская оценка показала, что беременности не было. Это также говорит об отсутствии физических рубцов, которые бы свидетельствовали о недавнем кесаревом разрезе", – сообщил источник издания.

В то же время отец детей Тебохо Цотеци ни разу не видел ни женщину, ни детей с тех пор, как она попала в больницу. Он обзвонил несколько из них, однако ни один из врачей не смог подтвердить факт рождения 10 детей за один раз.

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Местные служащие здравоохранения также заявили, что у них нет данных о рождении декуплетов ни в одном из частных и государственных учреждений региона.

Что говорит сама женщина, которая могла родить 10 детей

После заявления о том, что Ситхоле лжет о существовании детей, 17 июня ее задержала полиция в доме родственника.

Я буду продолжать держать в тайне пребывание детей. Никто не заставит меня рассказать, где они,

– заявила она.

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