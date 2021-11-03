Недавно в Великобритании начали испытания препарата от симптома постковидного синдрома. В частности, от слабости в мышцах и усталости во время коронавируса.

К теме Как долго постковид может мешать вам спокойно жить: новое исследование

Что известно о препарате

Лекарства получили название AXA1125. Они нацелены на дисфункцию клеток митохондриев, которые являются "энергетической установкой" для мышц, поскольку после болезни большинство пациентов жалуются на длительную и сильную усталость.

Его будут принимать пациенты, которые длительное время болеют. То есть, испытания будут проводить на людях с коронавирусом, которые не были госпитализированы во время ранней болезни.

Если результаты будут успешными, ученые смогут испытать препарат на пациентах, страдающих от синдрома хронической усталости.

Важно Украинскую вакцину от COVID-19 тестируют на мышах в Польше: какие прогнозы ученых

Самые частые последствия коронавируса

Ранее другая команда исследователей провела ретроспективное обсервационное исследование 156 пациентов в период с марта 2020 по март 2021 года. Пациенты ранее болели COVID-19 и еще не были вакцинированы на момент исследования.

Наиболее распространенными симптомами у них были: