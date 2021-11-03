Недавно в Великобритании начали испытания препарата от симптома постковидного синдрома. В частности, от слабости в мышцах и усталости во время коронавируса.
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Что известно о препарате
Лекарства получили название AXA1125. Они нацелены на дисфункцию клеток митохондриев, которые являются "энергетической установкой" для мышц, поскольку после болезни большинство пациентов жалуются на длительную и сильную усталость.
Его будут принимать пациенты, которые длительное время болеют. То есть, испытания будут проводить на людях с коронавирусом, которые не были госпитализированы во время ранней болезни.
Если результаты будут успешными, ученые смогут испытать препарат на пациентах, страдающих от синдрома хронической усталости.
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Самые частые последствия коронавируса
Ранее другая команда исследователей провела ретроспективное обсервационное исследование 156 пациентов в период с марта 2020 по март 2021 года. Пациенты ранее болели COVID-19 и еще не были вакцинированы на момент исследования.
Наиболее распространенными симптомами у них были:
- усталость – 82 пациентов;
- "затуманивание" в голове – 67%;
- головная боль – 60%;
- нарушение сна – 59%;
- головокружение – 54%.