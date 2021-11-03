Против усталости и слабости: в Британии начали испытания препарата от постковидного синдрома

Спустя год после того, как переболели коронавирусом, некоторые люди могут ощущать последствия недуга. Еще до недавнего времени ученые не знали, как лечить симптомы постковидного синдрома. Тем не менее, надежда появилась.

Недавно в Великобритании начали испытания препарата от симптома постковидного синдрома. В частности, от слабости в мышцах и усталости во время коронавируса.

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Что известно о препарате

Лекарства получили название AXA1125. Они нацелены на дисфункцию клеток митохондриев, которые являются "энергетической установкой" для мышц, поскольку после болезни большинство пациентов жалуются на длительную и сильную усталость.

Его будут принимать пациенты, которые длительное время болеют. То есть, испытания будут проводить на людях с коронавирусом, которые не были госпитализированы во время ранней болезни.

Если результаты будут успешными, ученые смогут испытать препарат на пациентах, страдающих от синдрома хронической усталости.

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Самые частые последствия коронавируса

Ранее другая команда исследователей провела ретроспективное обсервационное исследование 156 пациентов в период с марта 2020 по март 2021 года. Пациенты ранее болели COVID-19 и еще не были вакцинированы на момент исследования.

Наиболее распространенными симптомами у них были: