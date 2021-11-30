Мужчине пересадят донорский костный мозг. Для этого провели тотальное облучение тела.
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При этом такую процедуру облучения тела в Украине сделали впервые – она уже доступна в Украине. Раньше это делали только иностранные клиники.
Стоит это от 150 тысяч евро. Однако лечение мужчины проходит в рамках государственной программы по трансплантации, поэтому оно бесплатное.
Спасти больного
Сам пациент из Днепропетровской области. Его облучали в Кропивницком, а трансплантацию проводили в Киеве – туда его доставили на вертолете.
Перед тем, как пересадить донорский костный мозг, его собственный убили радиацией.
В карете скорой помощи пациента перевозили в специальном защитном костюме, поскольку его иммунная система полностью уничтожена, поэтому ему противопоказан любой контакт с внешним миром.
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Рассчитать все до мелочей
Подготовка у врачей к процедуре заняла 3 месяца. Медицинские физики провели серьезную работу, поскольку все необходимо было рассчитать до мелочей.
Донором костного мозга стала родная сестра больного. Гематологи говорят, что шансы на выздоровление мужчины теперь существенно возросли.