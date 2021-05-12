Что известно о вакцине

Чотирьохвалентная вакцина NanoFlu / NVX-CoV2373 является комбинацией двух вакцин Novavax, от гриппа и от COVID-19. Последняя создана на основе инактивированного (убитого) вируса, S-белок SARS-CoV-2 представлен в виде рекомбинантных наночастиц. По результатам второй и третьей фазы клинических испытаний ее эффективность составила 89,3%.

Также на тему: Какие вакцины лучше против мутированных версий коронавируса: исследование

Как происходило исследование

В ходе доклинических исследований новой вакцины у хорьков и хомяков вырабатывались высокие уровни антител против обоих заболеваний, которые увеличивались через две недели после введения первого компонента препарата. В контрольной группе животные получали вакцины NanoFlu или NVX-CoV2373 отдельно. По результатам испытаний оказалось, что иммунный ответ был одинаковым во всех группах.

В ходе исследования привитых комбинированной вакциной хомяков заразили SARS-CoV-2. После усыпления ученые проанализировали образцы легких животных и не обнаружили там следов коронавируса.

В компании сообщили, что клинические испытания вакцины на людях планируются в конце 2021 года.

Несмотря на низкие показатели заболеваемости гриппом во время пандемии COVID-19, он остается значительным риском для общественного здравоохранения, и потребность в универсальных и более эффективных вакцинах важна как никогда. Эта комбинированная вакцина в будущем может стать важным инструментом в долгосрочной борьбе с обеими респираторными инфекциями,

– заявили в Novavax.