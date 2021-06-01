Провели успешное испытание препарата, который убивает рак изнутри

Ученые из Эдинбургского университета провели успешное испытание препарата, который способен убивать раковые клетки, не повреждая при этом расположенные рядом здоровые ткани.

Исследователи, которые придумали препарат, сравнивают его с троянским конем: разработчикам удалось "спрятать" молекулу SeNBD, которая убивает рак в пищевом соединении.

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Как действует новый метод

Раковые клетки "жадные" и нуждаются в большем количестве пищи для получения энергии и обычно поглощают больше, чем здоровые клетки. Комбинация SeNBD с химическим пищевым соединением становится идеальной добычей для вредных клеток, которые поглощают ее, не подозревая о ее токсичности,

– отметили ученые.

Молекула SeNBD – фотосенсибилизатор, она убивает клетки только под воздействием света. Благодаря этому врач может сам определить, когда активизировать препарат, и тем самым снизить возможность повреждения здоровых тканей.

Почему это важно

Изобретение, отметили исследователи, поможет избежать побочных эффектов, например потери волос. Но испытание было только проведено на рыбках вида Данио-рерио и человеческих клетках.

Исследование является важным шагом в разработке новых методов лечения. При этом ученые уверяют, что нужно организовать дополнительные эксперименты, чтобы подтвердить безопасность и эффективность при лечении рака на ранних стадиях.