Проверили, как изменилась память пациентов через 8 месяцев после легкого COVID-19

Норвежские ученые опросили пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию без госпитализации. Через восемь месяцев у многих из них ослабление памяти сочеталось с общим ухудшением здоровья.

Последствия коронавируса

Известно, что после перенесенного COVID-19 у людей нередко ухудшается когнитивное здоровье – становятся слабее память, внимание, сообразительность. Большая часть научной информации об этом феномене получена из исследований, в которых принимали участие преимущественно пациенты, которые были госпитализированы с коронавирусной инфекцией.

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Известно, что самые тяжелые последствия испытывают люди, которым требовалась искусственная вентиляция легких. У трети людей, перенесших болезнь в тяжелой форме, находят когнитивные расстройства, как после черепно-мозговой травмы средней тяжести.

Новое исследование влияния коронавируса

В новом исследовании ученые из Университета Осло фокусировались на пациентах, перенесших COVID-19 в легкой форме. В исследовании они проанализировали данные 13 тысяч человек, прошедших ПЦР-тестирование на коронавирус с февраля по апрель 2020 года. У всех участников были простудные симптомы, но диагноз подтвердился только у 651 человека. Ни один из них не был госпитализирован. Они прошли анкетирование для определения когнитивного здоровья через 8 месяцев после острой инфекции.

Легкий ход коронавируса также влияет на когнитивные способности

В группе людей, у которых COVID-19 был подтвержден лабораторно, на проблемы с памятью жаловались 11% участников.

В контрольной группе этот показатель оказался намного меньше – 4%.

Статистический анализ показал, что положительный тест на коронавирус свидетельствует о повышении риска нарушений памяти почти в 5 раз по сравнению со средними показателями.

В ковид-положительной группе также 12% участников жаловались на проблемы с концентрацией внимания.

82% участников, которые жаловались на ухудшение памяти, также сообщали о существенном ухудшении здоровья.

Однако о депрессии, упадке силы или боли участники из разных групп сообщали примерно с одинаковой частотой.

В выводах исследования ученые написали, что полученные ими данные свидетельствуют о том, что необходимо пересмотреть отношение к положению, что COVID-19 может быть легким. Также они считают, что необходимо критически взглянуть на текущие рекомендации по лечению инфекции в домашних условиях. Они могут быть не оптимальными с точки зрения будущих последствий болезни.