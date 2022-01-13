Также противники прививок заявляют, что в пункте прививок и центрах вакцинации от коронавируса вместо вакцины пациентам якобы могут уколоть другой препарат, который, по их мнению, ухудшает состояние человека и приводит к смерти.

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В комментарии сайту 24 канала Александр Заика, руководитель отдела иммунизации Центра общественного здоровья, развеивает этот медицинский миф. Он также объясняет, как украинцам в пункте прививок проверить, пригодна ли вакцина от коронавируса для применения.

В пункте прививок и центрах вакцинации украинцы могут запросить и ознакомиться с документами на вакцину / Фото Валентины Полищук, 24 канал

По словам Заики, каждый из посетителей, кто пришел в пункт прививки вакцинироваться против коронавируса, имеет право запросить и ознакомиться с такими документами на вакцину:

сертификаты на вакцину против COVID-19;

документ о государственной регистрации лекарственного средства (медицинского иммунобиологического препарата) под обязательства для экстренного медицинского применения;

инструкцию к применению.

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Также (пациенты могут – 24 канал) проверить, соблюдены ли условия холодовой цепи (наличие холодильника, термоиндикатора тому подобное). Срок годности вакцины указан на каждом флаконе,

– добавляет руководитель отдела иммунизации Центра общественного здоровья.

Он отмечает, что в каждом пункте прививок должны быть:

инструкции по применению всех медицинских иммунобиологических препаратов, используемых для проведения прививок, в частности тех, которые не входят в перечень обязательных;

протоколы оказания медицинской помощи при неотложных состояниях в соответствии с действующими нормативами;

подготовленные наборы лекарственных средств и изделия медицинского назначения для оказания медицинской помощи при неотложных состояниях;

аптечки для оказания срочной медицинской помощи медицинским работникам и техническому персоналу.

Темпы вакцинации в Украине

С начала вакцинальной компании провели 29 023 090 прививок против COVID-19 / Фото – 24 канал

По состоянию на 12 января 2022 года с начала вакцинальной кампании привиты 14 875 716 человек, из них:

получили первую дозу – 14 875 714 человек;

получили две дозы – 14 098 896 человек;

получили дополнительную дозу – 7 339 человек;

бустерную дозу – 41 141 человек.

В целом провели 29 023 090 прививок от коронавируса.

За все время пандемии в Украине:

заболели – 3 716 988 человек;

выздоровели – 3 530 624;

летальных исходов – 97 737;

проведено ПЦР-тестирований – 17 034 809.

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