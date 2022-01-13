Как проверить пригодность COVID-вакцины: инструкция от Минздрава
Источник:24 канал
Медики и ученые всего мира отмечают, что вакцинация – пока единственный эффективный способ победить пандемию COVID-19. Но не все люди доверяют вакцинам, эти сомнения подпитывают сообщения в СМИ о введении просроченных вакцин.
Также противники прививок заявляют, что в пункте прививок и центрах вакцинации от коронавируса вместо вакцины пациентам якобы могут уколоть другой препарат, который, по их мнению, ухудшает состояние человека и приводит к смерти.
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В комментарии сайту 24 канала Александр Заика, руководитель отдела иммунизации Центра общественного здоровья, развеивает этот медицинский миф. Он также объясняет, как украинцам в пункте прививок проверить, пригодна ли вакцина от коронавируса для применения.
В пункте прививок и центрах вакцинации украинцы могут запросить и ознакомиться с документами на вакцину / Фото Валентины Полищук, 24 канал
По словам Заики, каждый из посетителей, кто пришел в пункт прививки вакцинироваться против коронавируса, имеет право запросить и ознакомиться с такими документами на вакцину:
- сертификаты на вакцину против COVID-19;
- документ о государственной регистрации лекарственного средства (медицинского иммунобиологического препарата) под обязательства для экстренного медицинского применения;
- инструкцию к применению.
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Также (пациенты могут – 24 канал) проверить, соблюдены ли условия холодовой цепи (наличие холодильника, термоиндикатора тому подобное). Срок годности вакцины указан на каждом флаконе,
– добавляет руководитель отдела иммунизации Центра общественного здоровья.
Он отмечает, что в каждом пункте прививок должны быть:
- инструкции по применению всех медицинских иммунобиологических препаратов, используемых для проведения прививок, в частности тех, которые не входят в перечень обязательных;
- протоколы оказания медицинской помощи при неотложных состояниях в соответствии с действующими нормативами;
- подготовленные наборы лекарственных средств и изделия медицинского назначения для оказания медицинской помощи при неотложных состояниях;
- аптечки для оказания срочной медицинской помощи медицинским работникам и техническому персоналу.
Темпы вакцинации в Украине
С начала вакцинальной компании провели 29 023 090 прививок против COVID-19 / Фото – 24 канал
По состоянию на 12 января 2022 года с начала вакцинальной кампании привиты 14 875 716 человек, из них:
- получили первую дозу – 14 875 714 человек;
- получили две дозы – 14 098 896 человек;
- получили дополнительную дозу – 7 339 человек;
- бустерную дозу – 41 141 человек.
В целом провели 29 023 090 прививок от коронавируса.
За все время пандемии в Украине:
- заболели – 3 716 988 человек;
- выздоровели – 3 530 624;
- летальных исходов – 97 737;
- проведено ПЦР-тестирований – 17 034 809.