Сердечно-легочная реанимация известна как непрямой массаж сердца и искусственное дыхание – она необходима для восстановления дыхания и кровообращения.

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Обязательной частью сердечно-легочной реанимации является непрямой массаж сердца. Между тем искусственное дыхание разрешено делать только если вы лично знаете пострадавшего.

Но обратите внимание, что при наличии пульса непрямой массаж сердца проводить нельзя.

Сначала вам нужно убедиться, что человек действительно нуждается в помощи. Если он не реагирует, нужно встряхнуть его за плечи, возможно, человек не слышит, или крепко спит.

Если же человек все-таки без сознания, нужно вызвать скорую по номеру 103 или попросить кого-то это сделать. Скажите диспетчеру, что человек без сознания, не дышит и мы делаем сердечно-легочную реанимацию.

Как делать СЛР:

Начинаем делать нажимы сверху вниз основанием ладони, примерно посередине грудной клетки.

Руки нужно взять в замок – это очень важно и нужно для того, чтобы не травмировать человеку ребра.

Нажимы делаем глубиной 5 – 6 сантиметров – примерно треть грудной клетки у человека.

Ритм нажимов должен быть от 100 до 120 раз за минуту, то есть достаточно быстро, то есть 2 раза в секунду.

И так нажимаем, пока не приедет скорая, или пока нам не принесут дефибриллятор, или пока человек не оживет. Или же пока место является безопасным.

Как делать непрямой массаж сердца / Фото Анастасии Зазуляк, 24 канал

Как понять, что делаете все правильно

Хорошим признаком правильной сердечно-легочной реанимации является то, что человек начал двигаться, то есть приходить в себя. Но так бывает редко, обычно это происходит уже после дефибриллятора.

Полный текст интервью с директором и инструктором "Курсов первой помощи "САВ" Василием Кашубой читайте по ссылке.

Инструкция применения дефибриллятора:

Дефибриллятор прост в использовании. Чтобы начать работу, просто откройте и включите его. Далее голосовой помощник аппарата будет говорить, что делать:

1-й шаг – наклеить электроды и подсоединить их к световому индикатору. На электродах всегда изображено, где их нужно клеить, поэтому смотрим на рисунок и клеим.

Аппарат проводит анализ сердечного ритма. Важно не прикасаться к пациенту и скомандовать всем отойти от пациента.

Разряд. Снова предупредить, чтобы все отошли от пострадавшего.

Сердце перезапустили, теперь нужно восстановить его работу, а потому продолжаем сердечно-легочную реанимацию.

Дефибриллятор пикает, этим задает ритм, каждые 2 минуты дефибриллятор будет проверять, нужен ли человеку разряд снова, или нет. Сначала он бьет малые разряды, а потом сильнее и сильнее.

Как пользоваться дефибриллятором / Фото Анастасии Зазуляк, 24 канал