Новую инициативу Национального проекта открытых брендов "Виробник" – "Прозорі сторі" – уже оценили более 500 тысяч украинцев. На днях основатели проекта отметили призами тех подписчиков, которые доказали высокий уровень своих потребительских знаний.

Джерело: Virobnik.ua

В рамках "Прозорі сторі" проект "Виробник" предлагал своим подписчикам в соцсетях Instagram и Facebook пройти несложное тестирование, посвященное тому или иному продукту питания или ежедневного потребления.

Цікаво Національний проєкт "Виробник" запустив у соцмережах "прозорі сторі"

Разыграли призы от "Биосферы"

Первое тестирование было посвящено подгузникам "Бамбик" производства украинской компании "Биосфера". Свои знания по детским подгузникам согласились проверить сотни победителей.

Среди тех, кто не ошибся ни в одном ответе на вопросы, касающиеся этого продукта, были разыграны призы от "Биосферы".

Конкурс проводиться регулярно

Аналогичные тесты-конкурсы основатели проекта "Виробник" будут проводить на регулярной основе. Касаться они будут продуктов, производимых украинскими и международными компаниями, которые уже присоединились к сообществу открытых брендов.



Пользователи прошли легкий тест / Скриншот с видео

Что известно о проекте

Национальный проект "Виробник" был создан активистами, которые взялись разрушать самые распространенные мифы о популярных товарах и продуктах и показывать украинцам, с чего и в каких условиях они на самом деле изготавливаются.

На сайте Virobnik.ua каждый желающий может посмотреть видео по производству того или иного продукта – и сделать для себя вывод, стоит его покупать или нет. В частности, уже можно увидеть процесс изготовления и ингредиенты докторской колбасы.

Отметим! Главной целью проекта его вдохновители декларируют расширение уровня потребительских знаний украинцев и предоставление возможности производителям доказать, что они предлагают своим клиентам действительно безопасную и качественную продукцию.

С недавних пор убедиться в том, что производитель того или иного продукта присоединился к сообществу открытых брендов, можно, просто увидев упаковку товара. Участники проекта "Виробник" уже маркируют свою продукцию соответствующей отметкой.

К тому же, на упаковке размещен еще и специальный QR-код, который ведет прямо на видео с производства конкретного товара. Поэтому убедиться в качестве и безопасности продукта питания или ежедневного потребления можно просто просканировав этот код с помощью смартфона.