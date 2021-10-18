В психбольнице на Волыни массовая вспышка COVID-19: заведение включили в "ковидные"

В Волынской областной психиатрической больнице пациенты массово заболели COVID-19. Из-за этого в медицинском учреждении развернули ковидный стационар.

Как рассказала главный врач учреждения Людмила Юрко, первого больного COVID-19 обнаружили 12 октября. Диагноз подтвердил ПЦР-тест.

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Первым симптомом заболевания была повышенная температура. После этого пациенту психбольницы и сделали тест.

В тот же день нашу больницу включили в список учреждений, имеющих право оказывать помощь пациентам с COVID-19. И мы развернули ковидное отделение на 50 коек, куда и переместили всех пациентов, у которых подтвердили диагноз,

– отметила руководитель коммунального учреждения.

Она заверила, что все больные получают необходимую медицинскую помощь.

В каком состоянии больные

Главный врач отметила, что по состоянию на 18 октября COVID-19 подтвердили у 39 пациентов психиатрической больницы. Все они имеют легкую форму заболевания или же средней степени.

Дыхательной недостаточности по состоянию на сегодняшний день ни у одного из больных нет. Сатурация у всех в пределах нормы. Впрочем, среди пациентов есть несколько человек, которые имеют повышенную температуру тела – до 38 градусов. Они чувствуют себя удовлетворительно,

– отметила Людмила Юрко.

Она добавила, что случаи заболеваемости коронавирусной инфекцией есть и среди персонала больницы. Те работники, у которых обнаружили COVID-19, находятся на амбулаторном лечении по месту жительства. Таких примерно 5–6 человек.

Директор заверила, что заведение полностью обеспечено кислородными концентраторами. И это несмотря на то, что во временном ковидном стационаре нет централизованного снабжения кислородом.