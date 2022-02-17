Исследование проводилось с участием 1,7 миллиона новозеландцев в возрасте от 21 до 60 лет в течение трех десятилетий (с 1988 по 2018). Ученые пытались выяснить, имеют ли лица с психическими расстройствами повышенный риск дальнейшей деменции.

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Психические заболевания – ранний симптом деменции

Выводы исследования:

Психические расстройства сильнее связаны с деменцией, чем физические заболевания.

Связь между психическими расстройствами и деменцией не объясняется имеющимися хроническими физическими заболеваниями или социально-экономическими лишениями.

Связь между проблемами психического здоровья и деменцией наблюдалось как для мужчин, так и для женщин.

Почему возникает такая связь

Ученые считают, что психические расстройства являются ранними признаками деменции. Людей с психическими расстройствами нужно поощрять к поведению, которое уменьшает риск деменции, например, увеличить физическую активность.

Механизм связи деменции и психических расстройств пока не понятен, но может включать несколько факторов. Например, повреждение мозга в течение всей жизни может проявляться как проблемы с психическим здоровьем на ранних стадиях жизни и деменцией позже в жизни. Или лекарства против психических расстройств (например, антипсихотики) могут повысить риск развития деменции, говорит он.

Ранее американские ученые обнаружили мутацию в иммунных клетках мозга, которая вероятно, защищает людей от болезни Альцгеймера.