Проблемы с психикой увеличивают риск болезней сердца и сосудов. С другой стороны, сердечно-сосудистые заболевания – распространенная причина преждевременной смерти людей, страдающих от психических расстройств.

В течение последних лет ученые собрали данные, которые указывают, что у людей, которые страдают от психических расстройств, прогноз при инфаркте хуже, чем у людей без проблем с психикой. Они реже получают лечение по современным стандартам.

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Как происходило исследование

Авторы нового исследования решили узнать о случаях инфаркта миокарда при большом депрессивном расстройстве, биполярном расстройстве и шизофрении. Ученые проанализировали базу данных с информацией о больных инфарктом миокарда в Шотландии с 1991 по 2014 годы.

В нее вошли более 235 тысяч пациентов. Шизофрения была у 0,4%, биполярные расстройства – у 0,3%, большое депрессивное расстройство – у 2,7%. Диагноз любого из трех этих расстройств был связан с повышенным риском смерти или развития второго инфаркта или инсульта.

Психические расстройства повышают риск смерти после инфаркта

Смертность в течение 30 дней была выше;

пациентов с шизофренией – на 95%;

биполярное расстройство – на 53%;

большое депрессивное расстройство – на 23%.

Реваскуляризацию (операцию по восстановлению кровотока в сердечной мышце) таким пациентам проводили на 22-31% реже, чем людям без психиатрических диагнозов.

За 24 года, которые охватывало исследование, не произошло улучшения выживаемости людей с серьезными психическими расстройствами после инфаркта миокарда.

Почему возникает такая связь

Ученые не назвали точных причин, по которым у людей с психическими болезнями столь высок риск смерти после инфаркта. Они предполагают, что в этом играют роль такие факторы, как плохое общее здоровье людей с психическими расстройствами, их социальная изоляция и, возможно, история длительного лечения.