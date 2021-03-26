Во время пандемии каждый третий взрослый испытывает сильный стресс, и женщинам приходится особенно тяжело в это непростое время. Канадские ученые сравнили уровень психического здоровья матерей во время пандемии и до нее. Обнаружили, что женщинам как никогда важна поддержка сейчас.

Как происходило исследование

Ученые связались с участницами исследования среди будущих матерей All Our Families в 2008 году. Эксперты собирали самые разнообразные данные, включая оценку психического здоровья во время беременности и через год, два, три, пять и восемь лет после рождения ребенка.

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Для нового исследования эксперты привлекли более 1,3 тысячи участниц, чьи дети школьного возраста находились дома с середины марта прошлого года, когда начали вводить ограничения, до сентября.

Какие расстройства появились у женщин

о симптомах депрессии во время пандемии сообщили в среднем 35% матерей детей школьного возраста;

у 31% женщин ученые обнаружили клинически значимые симптомы тревожного расстройства.

В то время как до 2020 года распространенность этого психического расстройства не превышала 19%.

Почему эти расстройства появляются чаще

Ключевым фактором ухудшения психического здоровья авторы исследования считают дополнительную нагрузку, связанную с необходимостью заниматься дистанционным обучением детей и одновременно работать из дома и выполнять домашние обязанности.

Большинство матерей сообщили о том, что им трудно соблюдать баланс в ежедневных заботах, и в этой группе был отмечен высокий уровень ухудшения психического здоровья: 40% сообщили о депрессии, 35% жаловались на хроническую тревогу.

Только каждая пятая участница сообщила, что не испытывает трудностей с совмещением дистанционного обучения с другими повседневными заботами. В этой группе не было заметных колебаний в состоянии психического здоровья по сравнению с периодом до пандемии: о симптомах депрессии сообщили 19%, о тревоге – 15%.

Другим серьезным фактором проблем с психикой оказалось снижение доходов во время пандемии, особенно у женщин с невысоким заработком. Ученые отметили, что этот фактор повлиял на моральное состояние женщин гораздо больше, чем до COVID-19.